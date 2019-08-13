Минтруд назвал самые востребованные профессии в России

Специалисты ведомства опросили 26,9 тысячи организаций в разных сферах из всех регионов.

ВНИИ труда при Министерстве труда провёл исследование о спросе на различные профессии в России в 2019 году. Среди самых востребованных оказались продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, пишет РИА "Новости".

Также в десятке лидеров по востребованности оказались: специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Всего в списке востребованных оказались специалисты 1075 профессий, при этом 28,4% из них вообще отсутствуют в специальном справочнике.

Пару дней назад в Минпросвещения сообщили, что в российских учебных заведениях среднего звена перестанут учить 100 профессиям. С января 2020 года в стране перестанут профессионально обучать изготавливать эмалированную посуду, ткать, вышивать и собирать изделия электронной техники.