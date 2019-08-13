На западе Индии в реку рухнул автобус с десятками школьников

Детей доставили в больницу. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

В Индии не менее 49 учащихся пострадали при падении школьного автобуса в реку в округе Палгхар западного штата Махараштра. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Школьники получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу. Отмечается, что ДТП произошло в 100 километрах к северу от Мумбаи. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что в результате столкновения автобуса и грузовика в Боливии погибло 11 человек.