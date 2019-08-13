Россия оказалась самой популярной страной в Twitter Трампа

Россия оказалась самой упоминаемой страной в твитах президента США Дональда Трампа. Журнал The Economist проанализировал сообщения американского лидера и подвёл итоги.
В 2016 году Трамп писал 1384 раза о 81 зарубежной стране. Из них 297 постов были посвящены России. Вторым по упоминаемости государством стала Северная Корея. Хозяин Белого дома писал про неё 163 раза. Тройку лидеров замкнул Китай.
Ранее сообщалось, что Трамп одним своим твитом обвалил мировой рынок акций на $1,36 триллиона.
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