В Москве зритель умер на сеансе нового фильма Тарантино

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Фото © flickr/do u remember

Его тело доставили в морг. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Накануне днём в зале кинотеатра в Большом Овчинниковском переулке в Москве нашли тело 63-летнего жителя Свердловской области.

По предварительным данным, у мужчины отказало сердце. Тело нашли после сеанса кинофильма Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде", — передаёт АГН "Москва" сообщение источника в оперативных службах.

Тело мужчины доставили в морг. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Лайф сообщал, что британец умер во время просмотра фильма "Проклятие Аннабель — 3".

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