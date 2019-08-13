В Москве зритель умер на сеансе нового фильма Тарантино

Накануне днём в зале кинотеатра в Большом Овчинниковском переулке в Москве нашли тело 63-летнего жителя Свердловской области.
— По предварительным данным, у мужчины отказало сердце. Тело нашли после сеанса кинофильма Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде", — передаёт АГН "Москва" сообщение источника в оперативных службах.
Тело мужчины доставили в морг. Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее Лайф сообщал, что британец умер во время просмотра фильма "Проклятие Аннабель — 3".
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