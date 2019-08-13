Названы регионы — лидеры по числу больных вирусным гепатитом

Всего в прошлом году в России проживало более 916 тысяч подобных пациентов, из которых 83,6 тысячи впервые получили данный диагноз.

Чукотский автономный округ стал лидером по количеству пациентов с вирусным гепатитом. На конец 2018 года в регионе таких больных зафиксировано 3546,2 на 100 тысяч населения. Рейтинг составил RT на основе данных Минздрава.

В тройку лидеров также вошли Магаданская область (2068,8) и Ямало-Ненецкий автономный округ (1863 человека). За ними следует Якутия (1773,8) и Ханты-Мансийский автономный округ, где зафиксировано 1641,1 случая на 100 тысяч населения.

Всего в прошлом году в России проживало 916 884 больных вирусным гепатитом, что на 24,1 тысячи больше показателей 2017 года. Из них 83,6 тысячи пациентов — с впервые поставленным диагнозом.

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