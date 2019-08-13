Жителям столицы посоветовали не кормить плодящихся голубей

Птицы не представляют опасности для других обитателей московской экосистемы, однако доставляют много неудобств человеку.

Обильное подкармливание голубей вредит Москве и горожанам, уверен специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев. В беседе с РИА "Новости" он объяснил, что из-за обилия пищи голуби стали плодиться круглогодично и в больших количествах. Стаи птиц пачкают помётом памятники, строения и имущество горожан.

— Рост численности продолжается, потому что их круглогодично кормят, и они даже научились круглогодично выводить своё потомство, из-за чего их численность увеличилась, несмотря на большую смертность молодых птиц. Мы считаем, что голубей в Москве лучше вообще не подкармливать — ни зимой, ни летом. Пусть лучше стабилизируется их численность, — заявил Кудрявцев.

Также Кудрявцев рассказал, что голуби распространились по миру вслед за людьми со своей родины — Ливии, где обитали на скалах. Благодаря предложенному со стороны человека корму всё больше птиц стали спускаться на землю, научились сидеть на деревьях, а потом и на проводах.

Этим летом борьбу с голубями начали на другом конце России — мэр Магадана пригрозил горожанам штрафами за кормление голубей. Мэрия даже установила за это штрафы, однако прокуратура признала их незаконными.