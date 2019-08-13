Россиянам рассказали, как выбирать место для занятий спортом

При выборе тренажёрного зала, фитнес-клуба или бассейна следует учитывать ряд факторов.

Подвалы и помещения на цокольном этаже — не лучшее место для занятия спортом. Причина тому — плохая проветриваемость. Советы по выбору идеальных мест для фитнеса и других занятий дал Роспотребнадзор.

В первую очередь при выборе тренажёрного зала, фитнес-клуба или бассейна следует обращать внимание на его местоположение. Следует сразу вычеркнуть те, которые находятся вблизи промышленных объектов и производств, крупных автомагистралей, железных дорог и других предприятий.

— Стоит отдать предпочтение спортивным учреждениям, расположенным вблизи лесных, лесопарковых массивов или на территориях жилых микрорайонов, — советуют специалисты.

Рекомендуется также обратить внимание на температуру в тренажёрном зале, бассейне и других помещениях. Оптимальная — это 17–20 градусов тепла в спортзале, 20–22 — в раздевалке, 25 — в душевой и 18–24 — в остальных помещениях. Температура воды в бассейне должна быть в пределах 24–28 градусов тепла.

Ранее россияне пожаловались, что работодатели не стимулируют их к занятию спортом.