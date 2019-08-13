В Шотландии умерла девочка, которую вместо сепсиса лечили от диареи

Врачи не смогли правильно поставить диагноз, а всего через несколько часов уже не смогли её спасти.

Шотландские врачи поставили трёхлетней девочке диагноз "расстройство желудка", в то время как у неё несколько дней уже было заражение крови. Издание The Daily Mail пишет, что маленькая Харпер угасла буквально за несколько дней.

Ребёнка отвезли в больницу с температурой, сыпью и больным горлом. Мать рассказала, что также у неё была диарея. После нескольких часов в неотложке врачи решили, что у маленькой пациентки простое расстройство желудка, и отпустили её домой. Однако на следующий день у ребёнка посинели губы.

— В приёмной она внезапно отключилась и рухнула мне на руки, — рассказала мать девочки.

Харпер отправили в реанимацию, где её состояние ухудшалось, у неё появились высыпания по всему телу, врачи поместили её в искусственную кому и боролись за неё почти час, однако вскоре ребёнок скончался. Оказалось, что девочка умерла из-за сепсиса, который спровоцировала инфекция.

На днях в Великобритании произошёл другой случай, связанный с врачебной ошибкой, однако из-за неё никто не погиб. Пожилому британцу сделали обрезание вместо операции на мочевом пузыре.