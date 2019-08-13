На Шри-Ланке спасли двух тонувших российских туристов

По сообщениям местных спасателей, сильное течение унесло плававших около берега мужчин далеко в океан.

Двое туристов из России едва не утонули во время плавания около южного берега острова в акватории города Матара на Шри-Ланке. Сотрудники подразделения быстрого реагирования при участии ВМС Шри-Ланки оперативно выдвинулись на помощь туристам и достали их из воды, сообщает местный портал Adaderana.

По данным портала, двое мужчин 28 и 47 лет плавали вблизи пляжа Талалла, когда сильное течение начало их относить в океан. Сами выплыть россияне уже не могли, тогда на помощь немедленно выдвинулись спасатели.

А вот подобная ситуация в Крыму ранее закончилась трагедией. В начале августа в акватории яхт-клуба "Юг" в Севастополе произошёл несчастный случай с титулованными российскими спортсменками. Кикбоксерши Фатима Жагупова и Элина Гисмеева утонули во время шторма. По предварительным данным, одна из спортсменок прыгнула в воду и ударилась о пирс, вторая кикбоксерша бросилась на помощь, однако не смогла вытащить подругу из воды.