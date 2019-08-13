В ФСБ заявили о попытках террористов завербовать иностранных студентов в России

Глава ФСБ РФ Александр Бортников рассказал о попытках международных террористов завербовать в свои ряды иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах.

— Эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях, — заявил Бортников на заседании НАК.

Он призвал реализовать дополнительные меры, которые не допустят распространения радикальных настроений среди мигрантов, а также повысят внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к этой проблеме.