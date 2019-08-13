На Ямале забивших знакомого отвёрткой убийц вычислили по селфи

Злоумышленники нанесли жертве не менее 84 ударов ножом и отвёрткой, а затем добили бутылкой.

На Ямале перед судом предстанут четверо жителей села Гыда Тазовского района по обвинению в убийстве знакомого. Как сообщили в региональном СУ СК, поймать злоумышленников удалось благодаря сделанному ими перед расправой совместному селфи.

По данным следствия, кровавое убийство было совершено в ночь с 7 на 8 августа 2018 года. В разгар пьянки один из молодых людей предложил другим убить одного из присутствующих. Друзья поддержали его идею и начали её воплощать.

— Заручившись поддержкой приятелей, зачинщик с силой нанёс удар ногой в область головы потерпевшего, а затем, передавая друг другу отвертку и нож, обвиняемые по очереди нанесли мужчине не менее 84 ударов в жизненно важные части тела. Добивали они свою жертву стеклянной бутылкой, — рассказали в следственном управлении.

На этом злоумышленник не остановились. Они отправились на кражу водки на склад. Сначала молодые люди пытались пробить стену, но потерпели неудачу. Внутрь они в итоге пробрались, сломав навесной замок на двери. Однако водку сообщники похитить не успели — их спугнул владелец склада. Четверо подозреваемых 2000 и 1998 годов рождения были задержаны 11 августа. Доказать их вину помогло селфи в телефоне одного из них, сделанное в ночь убийства в квартире, где нашли тело их знакомого.

Молодым людям предъявлены обвинения в убийстве по предварительному сговору и в покушении на кражу с незаконным проникновением. Обвиняемые уже признали свою вину.

Ранее сообщалось, что в Приморье отчима задержали по подозрению в убийстве двухлетней девочки.