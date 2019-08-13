В Генпрокуратуру Украины вызван адвокат Вышинского

Андрей Доманский, адвокат главы РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, вызван в Генпрокуратуру Украины.
— Меня вызывают сегодня в Генпрокуратуру для вручения мне нового подозрения в деле, в котором меня уже уведомляли о подозрении, — приводит его слова РИА "Новости".
По его словам, детали ему неизвестны, "что нового ему предъявляет Генеральная прокуратура", он узнает только через несколько часов.
Напомним, что Доманского заподозрили в незаконной приватизации дома в заповеднике "Древний Киев". Он связал это с тем, что защищает интересы Кирилла Вышинского. Арест последнего недавно продлён до 19 сентября.
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