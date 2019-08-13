Устроивший поножовщину в Сиднее мог сбежать из психиатрической больницы

В момент атаки на прохожих у местного жителя Мерта Нея был при себе транквилизатор.

Напавший на прохожих в Сиднее незадолго до преступления мог сбежать из психиатрической больницы, сообщает телеканал 9News.

По данным телеканала, полиция установила личность преступника. Это Мерт Ней (Mert Ney), живущий в Марайонге, недалеко от Сиднея. Сейчас правоохранительные органы проводят обыск в его доме и пытаются выяснить, правда ли Ней проходил лечение в психиатрической больнице. На это указывает и тот факт, что в момент задержания у мужчины с собой был транквилизатор.

Полиция Австралии задержала Нея во вторник днём. По данным СМИ, он разгуливал по центру Сиднея с ножом и запрыгивал на машины. Предположительно, он нанёс удар ножом в живот одной из женщин-прохожих. Сейчас она находится в больнице в стабильном состоянии.

Ещё до приезда полиции прохожие задержали преступника — они придавили его к асфальту стульями и ящиком из-под молока. Сейчас мужчину взяли под стражу. Мотивы его действий выясняются.