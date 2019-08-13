На Крымском мосту установлен новый рекорд

С июня и начала сезона отпусков по этому сооружению проехало уже 1,7 миллиона машин.

На мосту через Керченский пролив за сутки проехало почти 36 тысяч машин. О зафиксированном рекорде сообщает инфоцентр "Крымский мост".

— В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки. Прежний суточный максимум пришёлся на 11 августа — 35 307 автомобилей, — сообщает инфоцентр.

Ровно год назад — 12 августа 2018 года — был зафиксирован годовой рекорд, однако ему далеко до показателей 2019 года. Тогда на полуостров и с него переместились 33 359 транспортных средств.

Этим летом на мосту был зафиксирован другой "рекорд". Водитель на BMW разогнался до 243 километров в час при ограничении в 90 км/ч. У лихача потом нашли десятки штрафов.