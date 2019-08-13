Трёхпалубный теплоход загорелся под Нижним Новгородом — видео

Трёхпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в Борской пойме в Нижегородской области. На месте ЧП уже работают пожарные расчёты ГУ МЧС России по региону.

Чёрный дым валит из судна, рядом стоят другие теплоходы. Есть ли угроза распространения огня — неизвестно. Информация о пострадавших и причинах происшествия уточняется. Площадь пожара составляет около 50 квадратных метров.

По данным Лайфа, этот теплоход не эксплуатируется. У берега он стоит ориентировочно с 2018 года.

Ранее ЧП произошло на реке Обь. Баржа с железобетонными плитами получила пробоину и пошла ко дну в Томской области.