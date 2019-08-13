ВЦИОМ подсчитал грибников и рыбаков среди россиян

23% опрошенных любят рыбалку, ещё 8% собирают травы, а вот охоту предпочитают только 4% россиян.

За последние восемь лет увеличилось количество россиян, которые занимаются сбором грибов и ягод. Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), этим занятием увлекается 48% респондентов.

При этом в России любят больше собирать грибы, чем ягоды, — 39% опрошенных против 32%. Грибники за один поход приносят порядка пяти килограммов грибов. Они предпочитают собирать белые грибы, подберёзовики и подосиновики.

— Однако респондентам из Сибирского и Приволжского федеральных округов удалось собрать больше — семь и шесть килограммов соответственно, — отмечают исследователи.

Отмечается, что 23% опрошенных любят рыбалку, ещё 8% собирают травы, а вот охоту предпочитают только 4% россиян.

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