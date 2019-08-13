В спорткомплексе "Дружба" в "Лужниках" произошёл пожар — видео

Возгорание вовремя заметили и потушили. Площадь пожара составила всего два квадратных метра.

В Москве загорелся спортивный зал "Дружба" на территории олимпийского комплекса "Лужники". На кадрах с места ЧП видно, что огонь охватил часть кровли.

По данным Лайфа, на крыше здания во время ремонтных работ загорелся утеплитель на площади два квадратных метра. Источник уточнил, что администрации возгорание удалось быстро ликвидировать, причём своими силами.

Трансформируемый универсальный спортзал был построен к Олимпийским играм 1980 года, а в прошлом году завершилась его реконструкция.

Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом загорелся трёхпалубный теплоход.