В Российском союзе ветеранов назвали позором фото солдат НАТО на мемориале ВОВ

Там заявили, что нужно снимать с должностей руководителей, которые допустили такое.

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев назвал позором памятник павшим в Великую Отечественную войну, на котором после реконструкции появились силуэты солдат с американской автоматической винтовкой М-16. В беседе с "Национальной службой новостей" Моисеев призвал увольнять чиновников, допустивших такую ошибку.

— Это позор, конечно! Нужно их не просто наказывать, а лишать должностей. Что за руководители муниципальные, местные, которые не знают своей истории?! Ведь памятник поставлен для того, чтобы увековечить память тех, кто сражался за нашу великую Родину. Это память о тех, кто погиб, — заявил Моисеев.

Первыми на реконструированный мемориал, где вместо изображений советских солдат появились силуэты военнослужащих стран НАТО, обратили внимание жители посёлка Дипкун Тындинского района Приамурья. Районная администрация открестилась от реконструкции и рассказала, что макет изготовили дизайнеры из Благовещенска.

А руководство Саратовского аграрного университета в преддверии Дня Победы в этом году украсило стены учебного заведения плакатом с изображениями солдат нацистской Германии. Ранее на памятнике Михаилу Калашникову нашли схему немецкой винтовки StG-44.