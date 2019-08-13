В Москве мужчина с ножом напал на алтарника храма

30-летнего жителя Серпухова оперативно задержали и доставили в отделение полиции.

Посетитель собора Казанской иконы Божией Матери напал на алтарника-мирянина, порвал на нём одеяния, а затем стал размахивать у него перед лицом ножом-бабочкой. По данным столичного главка МВД РФ, никто не пострадал.

Инцидент произошёл на Никольской улице в центре Москвы. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали мужчину и доставили его в отделение полиции. Хулиганом оказался 30-летний житель Серпухова.

Причины происшествия устанавливаются. Из храма в качестве улик изъяты рубашка алтарника и нож нападавшего.