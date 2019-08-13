Путин посмертно наградил учительницу, спасшую девочку при катастрофе L-410

Ольга Лапоникова удостоена медали за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" посмертно Ольгу Лапоникову, которая во время крушения самолёта L-410 в Нелькане в ноябре 2017 года закрыла своим телом девочку и тем самым спасла её. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Лапоникову Ольгу Анатольевну, — говорится в документе.

Напомним, утром 15 ноября в районе населённого пункта Нелькан в Хабаровском крае потерпел крушение самолёт L-410. На его борту находилось семь человек, в том числе два члена экипажа. Единственной выжившей оказалась трёхлетняя девочка. Во время падения самолёта малышку прикрыла собой учительница.

Тем же указом глава государства посмертно наградил орденом Мужества 11-летнего Алексея Мартыненко, который погиб, спасая детей во время пожара в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае.