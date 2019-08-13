Путин посмертно наградил учительницу, спасшую девочку при катастрофе L-410

159

Ольга Лапоникова. Фото © VK / KHABKORR Хабаровск

Ольга Лапоникова удостоена медали за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" посмертно Ольгу Лапоникову, которая во время крушения самолёта L-410 в Нелькане в ноябре 2017 года закрыла своим телом девочку и тем самым спасла её. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Лапоникову Ольгу Анатольевну, — говорится в документе.

<p>Разбившийся борт Let L-410 &#34;Хабаровских авиалиний&#34; Фото © <a href="http://www.mak-iac.org/rassledovaniya/l-410-ra-67047-15-11-2017/" target="_blank">МАК</a></p>

Напомним, утром 15 ноября в районе населённого пункта Нелькан в Хабаровском крае потерпел крушение самолёт L-410. На его борту находилось семь человек, в том числе два члена экипажа. Единственной выжившей оказалась трёхлетняя девочка. Во время падения самолёта малышку прикрыла собой учительница.

Тем же указом глава государства посмертно наградил орденом Мужества 11-летнего Алексея Мартыненко, который погиб, спасая детей во время пожара в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×