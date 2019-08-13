Дознавательница из Уфы впервые пришла в суд по делу об изнасиловании коллегами

Девушка читала свои показания с телефона. Заседание пришлось приостановить из-за того, что потерпевшей стало плохо.

Уфимская дознавательница впервые пришла в суд для участия в процессе по делу о групповом её изнасиловании коллегами. Там же она впервые встретилась лицом к лицу с обвиняемыми. Девушка зачитывала свои показания с телефона. Через полтора часа после начала суда ей стало плохо. Заседание прервали.

— Во время судебного процесса психолог, конечно, не нужен. Но наша жизнь, сами знаете, она ядерная, и думаю, что иметь хорошего психолога в окружении не мешает никому. Не только тем, кто пережил насилие, — прокомментировала позднее ухудшение состояния своей подзащитной адвокат Ирина Валиева, отметив, что помощь медиков девушке всё же не понадобилась.

Как сообщал Лайф ранее, по версии следствия, трое полицейских изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя прямо в полицейском участке в Уфе. Они были уволены и сейчас находятся под арестом. В конце июня обвиняемые не признали свою вину в совершении преступления.

Следующее заседание состоится 15 августа в закрытом режиме.