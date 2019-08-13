В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обращает внимание на акции протеста в Москве. Кроме того, в Кремле не считают митинги чем-то из ряда вон выходящим.

— Президент, разумеется, обращает внимание на происходящее... Но вы знаете, что в России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента. И совсем не по каждому ему надо высказывать свою точку зрения, — отметил представитель Кремля.

При этом Песков отмечает, что в столице проходят как законные, согласованные с властями акции, так есть и попытки организации беспорядков.

Представитель Кремля также прокомментировал и действия силовиков на акциях протеста, пояснив, что несоразмерное применение силы абсолютно недопустимо, однако жёсткие действия для пресечения беспорядков оправданы.

Напомним, за участие в незаконном митинге в центре Москвы в начале августа было задержано около 600 нарушителей, однако практически все они были позднее отпущены. Лишь в отношении нескольких возбуждены уголовные дела за организацию массовых беспорядков и нападений на сотрудников полиции.