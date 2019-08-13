Ставропольский полицейский потребовал 800 тысяч за "помощь" по делу о наркотиках

Обвиняемый пообещал за эту сумму посодействовать в назначении условного срока наказания.

В Ставропольском крае полицейского заподозрили в покушении на мошенничество. По данным следствия, расследуя уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, правоохранитель предложил матери обвиняемого за 800 тысяч рублей посодействовать в назначении условного срока наказания.

— Человек сказал, что всё возможное он сделает. Чтобы был максимальный срок — 3−4 года условно, — уверяет подозреваемый в мошенничестве.

Полицейский давал женщине гарантию "90%, что у него будет условный срок".

Оперативники сняли на видео, как правоохранитель получил от матери обвиняемого запрашиваемую сумму денег. Передача денежных средств проходила под контролем краевого Управления ФСБ. Женщина туда обратилась заблаговременно.

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