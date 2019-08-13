Избитая в Анапе администратор тира рассказала Лайфу о своём состоянии

По словам пострадавшей, личность напавшего установлена, его разыскивают правоохранительные органы.

Пострадавшая при нападении пьяного мужчины в Анапе работница тира Татьяна Ф. прошла медицинскую экспертизу. Врачи зафиксировали лёгкий вред здоровью, что уже говорит о том, что нападавшему может грозить уголовная, а не административная ответственность.

— Мне сегодня сделали медицинскую экспертизу и нашли повреждения лёгкой степени тяжести, то есть это уже как уголовное дело идёт, а не административное нарушение. Но если у меня останется шрам уродливый на лбу, то повреждение зафиксируют как средней степени тяжести. Это уже будет известно после того, как у меня заживёт лоб, — рассказала Лайфу девушка.

По словам пострадавшей, личность мужчины установлена — это 39-летний Гелоян С. Правоохранительные органы занимаются его розыском.

Как сообщал Лайф, в Анапе пьяный мужчина разбил лоб работнице тира за то, что та отказалась предоставить ему оружие. После инцидента девушка обратилась за помощью в полицию, но вскоре ей стали поступать угрозы от родственников нападавшего, требовавших забрать заявление назад.