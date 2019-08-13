Призывник отсудил у Минобороны упущенную за время службы зарплату

Из воинской части молодой человек подал иск, в котором потребовал отправить его домой и выплатить почти 300 тысяч рублей.

Призывник из камчатского города Елизова отсудил у Минобороны РФ упущенную выгоду за 133 дня службы. Аспиранта призвали в армию, несмотря на право на отсрочку, в результате чего он потерял работу, сообщили в районном суде.

Уже во время службы молодой человек подал иск из-за незаконного призыва и указал размер недополученной с 31 мая 2018 года по 10 октября 2018 года зарплаты — 291 758 рублей. Суд встал на сторону истца.

— Нашёл своё подтверждение факт незаконного призыва Л. на военную службу, в результате которого с истцом был расторгнут трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, — рассказали в судебной инстанции.

Представитель Минобороны заявил, что за время службы на молодого человека из бюджета потратили 77 808 рублей на питание, предоставили ему вещей на 14 388 рублей и обеспечили его денежным довольствием в размере десяти тысяч рублей. Суд учёл данные факты и постановил выплатить аспиранту 188 457 рублей.

Ранее стало известно, что в России хотят ужесточить правила прохождения призывниками медкомиссии.