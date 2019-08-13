В Киеве заявили, что имели право лишить Крым пресной воды

По мнению представителя президента Украины, крымчанам должно хватать воды и без водоканала из Днепра.

Украина имела полное право перекрыть подачу пресной воды из Днепра по Северо-Крымскому оросительно-обводнительному каналу на территорию полуострова. Такое заявление сделал представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя заявление российских властей о праве крымчан на днепровскую воду. По его мнению, крымчанам должно хватать той воды, что есть на полуострове.

— Река Днепр не течёт по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право. По всем подсчётам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает, — написал Кориневич в соцсети Facebook.

Напомним, Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крымского полуострова в пресной воде. Прежде всего она использовалась для сельскохозяйственных нужд. После воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу воды по каналу.

Крымские власти и депутаты Госдумы неоднократно пытались начать переговоры с Киевом о пропуске воды на полуостров, напоминая, что Днепр берёт своё начало на территории России.

Лайф также сообщал, что вице-спикер парламента Крыма Эдип Гафаров заявил, что водная блокада полуострова обернулась для украинских властей фиаско и проблемами на собственных территориях. В свою очередь экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил мнение, что Херсонской области Украины грозят экологическая катастрофа и эпидемии из-за водной блокады Крыма, объявленной украинскими властями.