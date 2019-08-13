Путин встретится со строителями трассы "Таврида"

Также глава государства выслушает доклад вице-премьера Ольги Голодец, а затем посмотрит балет "Спартак" в Севастополе.

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 13 августа, встретится с подрядчиками строительства трассы "Таврида" и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе". О рабочем графике главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Сегодня президент работает в Крыму... Путин позанимается вопросами дорожного строительства. Он встретится с подрядчиками, которые ведут строительство одного из крупнейших дорожных проектов — дороги Керчь — Феодосия — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, то есть дороги "Таврида", — сообщил он журналистам.

Представитель Кремля пояснил, что президент хочет детально ознакомиться с ходом строительства, узнать о сроках сдачи проекта и других нюансах.

Также глава государства встретится с вице-премьером Ольгой Голодец и заслушает её доклад о ходе подготовки к строительству культурно-образовательного комплекса в Севастополе. Вечером президент посмотрит балет "Спартак" на открытии III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета.

Накануне Путин провёл рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксёновым. Во время беседы руководитель полуострова рассказал лидеру страны о ходе строительства трассы "Таврида".