Украина объявила российского дипломата персоной нон грата

В Киеве утверждают, что сотрудник дипмиссии якобы работал на российскую разведку.

Киев объявил российского дипломата персоной нон грата. Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудник дипмиссии уже покинул территорию Незалежной. В Службе безопасности Украины утверждают, что сотрудник генконсульства РФ во Львове — это якобы российский разведчик.

— За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявила дипломата-шпиона персона нон грата. Он уже покинул территорию Украины, — заявляют в СБУ.

Кроме того, в ведомстве заявили о задержании жителя Львовской области, который передавал информацию сотрудники дипмиссии. В СБУ убеждают, что речь идет об информации, которая касалась политических и общественных деятелей, подразделения ВС Украины, правоохранительных органах, и иностранных военных инструкторах.

Жителю Львовской области грозит до 15 лет лишения свободы, в отношении него завели уголовное дело по статье "Госизмена".