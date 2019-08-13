В Мурманске пьяный десантник убил товарища одним ударом — видео

По данным следствия, погибший предлагал помериться силами и провоцировал своего соперника на драку.

Следственный комитет ведёт расследование обстоятельств смерти жителя Мурманска 1978 года рождения во время празднования Дня ВДВ. По данным оперативников, мужчина ранее проходил срочную службу в десантных войсках и, как полагается 2 августа, отмечал с бывшими сослуживцами свой профессиональный праздник. Однако в ходе распития спиртного у него вспыхнул конфликт также с бывшим десантником, но 1993 года рождения. Мужчина предложил молодому оппоненту выйти и "разобраться", но получил отказ.

— В связи с отказом мужчина начал оскорблять своего более молодого оппонента. В ходе устного конфликта подозреваемый со значительной силой нанёс один удар правой рукой в область головы потерпевшему, после которого последний упал и ударился затылочной областью головы о заасфальтированную поверхность. Мужчине причинена сочетанная травма тела, в том числе переломы костей свода и основания черепа, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области

По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", а молодой мужчина был задержан. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Подозреваемый свою вину признал. Учитывая это, а также то, что у него маленький ребёнок, его отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщал Лайф, не обошлось без трагического инцидента в День воздушно-десантных войск и на Украине. Двое неизвестных избили десантника и порезали ему горло.