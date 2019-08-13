Московских автомобилистов призвали быть внимательнее из-за непогоды

По сообщениям МЧС, в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также порывы ветра.

Автомобилистам Москвы в связи с ухудшением погодных условий рекомендуют внимательнее выбирать место для парковки. По сообщениям МЧС, в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также порывы ветра до 12–17 метров в секунду.

— Просим автомобилистов быть внимательными при выборе места для парковки, — обращается пресс-служба столичного паркинга.

В связи с неблагоприятными метеоявлениями водителям рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Ранее Лайф сообщал, что на Москву сегодня вечером может обрушиться до 13% месячной нормы осадков.