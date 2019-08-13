В Подмосковье выходили новорождённого весом 600 граммов

Пациентка родила ребёнка на 23-й неделе беременности. Девочка появилась на свет в крайне тяжёлом состоянии.

В подмосковной Коломне врачам перинатального центра удалось спасти недоношенного ребёнка весом 610 граммов. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на областной Минздрав.

— В течение четырёх месяцев ребёнок лечился и выхаживался в нашем центре, — рассказал и.о. главного врача Коломенского перинатального центра Игорь Хазов.

План по индивидуальному ведению ребёнка специалисты составляли вместе с мамой. Девочке провели курсы реабилитации: медикаментозную терапию, физиолечение, массаж, гидротерапию. Это позволило оставить позади многие диагнозы, поставленные новорождённой.

Врач добавил, что в 11 месяцев девочка начала самостоятельно сидеть и вставать рядом с опорой.

— В Подмосковье сформирована сеть перинатальных центров, удаётся выхаживать недоношенных детей с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов. Такие центры работают в Видном, Коломне, Наро-Фоминске, Щёлкове, Балашихе, Люберцах, — добавила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Весной Лайф рассказывал, как британским врачам удалось выходить ребёнка, который при рождении весил менее 350 граммов.