В Кургане врачи не помогли пациенту с пробитой головой из-за его буйных друзей

Пьяные приятели пострадавшего мужчины не стеснялись в выражениях в адрес медиков.

Врачи скорой помощи в Кургане не смогли оказать помощь пациенту с пробитой головой из-за страха перед его буйными друзьями. Пьяная толпа своими криками так запугала приехавших по вызову медиков, что те "забаррикадировались" в машине до приезда полиции.

Друзья пациента снимали на видео врачей и недоумевали, почему те не хотят выходить из автомобиля. При этом они не стеснялись в выражениях в адрес медиков. В их сторону звучали оскорбления, мат и обзывательства.

— Понимаете, что у него уже мозг лезет. Там в голове дыра. Кто вас здесь тронет? — возмущаются женщины за кадром.

В итоге скорая под проклятия со стороны взбешённой компании немного отъехала. Спустя некоторое время врачи вернулись в сопровождении полиции и оказали помощь пострадавшему мужчине. Его доставили в больницу.

В том, кто виноват в произошедшем, теперь разбираются правоохранители. По факту инцидента началась доследственная проверка.

Ранее в Челябинске буйный молодой человек напал на фельдшера скорой помощи и пытался его задушить.