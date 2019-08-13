Геленджик, Новороссийск и Крымск остались без воды из-за прорыва трубы

На магистральном водоводе между хуторами Плавненский и Новотроицкий образовалась трещина.

Авария на Троицком групповом водоводе на Кубани оставила без воды три города Черноморского побережья: Крымск, Новороссийск и Геленджик. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Кубаньводкомплекс".

Как уточнили в компании, из-за износа трубы на магистральном водоводе диаметром 1220 мм между хуторами Плавненский и Новотроицкий образовалась трещина. Для ликвидации последствий аварии работу насосных станций пришлось остановить.

На данный момент ремонт трубы завершён, воду в Крымск, Новороссийск и Геленджик обещали подать вечером. А пока власти организовали её подвоз.

Ранее улицы Воронежа затопило, а несколько тысяч жителей города остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе.