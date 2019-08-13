В аэропорту Нижнего Новгорода подрались сотрудницы службы авиабезопасности

Причиной конфликта стали не рабочие отношения, а чувства к одному и тому же мужчине.

Две сотрудницы службы авиационной безопасности аэропорта Нижнего Новгорода не поделили парня и подрались на рабочем месте. Как стало известно Лайфу, 39-летняя Алевтина жила с 32-летним коллегой Алексеем, в какой то момент они поссорились, и парень закрутил новый служебный роман с другой коллегой — Екатериной. Однако бывшая начала угрожать Екатерине, постоянно устраивать сцены на рабочем месте.

Алевтина приняла любимого уже после ссоры с новой подругой, но строго-настрого запретила ему общаться с Катей. Все трое встретились на рабочем месте в аэропорту, и из-за повышенного внимания обеих женщин к мужчине женские разговоры переросли в драку.

Алевтина ударила Екатерину по лицу, а та написала на обидчицу заявление в полицию. Алексей же остался с женщиной, которая "получила его", победив в драке. Теперь в любовном треугольнике разбираются полицейские и руководство аэропорта.

В этом месяце Лайф сообщал, как дикторы аэропорта Самары подрались на пересменке из-за опоздания.