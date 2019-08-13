Лайф снял с воздуха горящий на Волге теплоход

Региональное МЧС задействовало в тушении судна пожарный катер "Вьюн" и 68 человек.

Трёхпалубный теплоход "Святая Русь" продолжает полыхать в затоне Сибирский в городе Бор Нижегородской области. Несмотря на попытки пожарных, пока ликвидировать огонь не удаётся. Лайф снял объятое пламенем судно с высоты причьего полёта.

Спасатели уточнили, что во время пожара людей на теплоходе не было, никто не пострадал. Региональное МЧС задействовало в тушении пожарный катер "Вьюн" и 68 человек. Им удалось остановить распространение огня на площади 600 квадратных метров.

Ранее Лайф публиковал видео пожара в спортивном зале "Дружба" на территории олимпийского комплекса "Лужники".