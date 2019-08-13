Полиция проверяет информацию о живодёрке, убившей кота в Новосибирске

По сообщениям зооактивистов, очередной жертвой женщины стал пушистый любимец жителей Академгородка.

По факту обращения жителей Новосибирска, а также размещения в Сети онлайн-петиции, под которой уже поставили свои подписи около 15,5 тысячи человек, полиция начала проверку. По предварительным данным, одна из местных жительниц жестоко расправилась с домашним котом своих соседей.

В частности, в петиции говорилось, что женщина якобы похитила животное соседей, пытала его, убила, после чего выбросила тело на мусорку. Отмечалось, что хозяева кота установили личность живодёрки, посмотрев записи с камер видеонаблюдения около дома.

— Проводится проверка. Поступило заявление о гибели домашнего животного. По итогам будет принято решение, — сообщили РИА "Новости" в управлении МВД по Новосибирской области.

Отметим, в петиции также говорилось, что якобы за женщиной числится не один такой случай, а её квартира пропахла смрадным запахом умерших животных. Также утверждалось, что по полу разбросаны скелеты убитых животных. Однако при осмотре её дома оперативниками данная информация не подтвердилась. Кроме того, в полиции отметили, что заявления об убитом коте подали несколько разных людей.

Отметим, ранее Лайф рассказывал о тверских ветеринарах, которые боролись за жизнь пса, выброшенного живодёрами из окна четвёртого этажа.