Бузова вылизала тарелку и назвала себя блокадницей

На видео телеведущая сидит в бикини за столом и старательно очищает языком предмет сервировки.

Блогер, телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео, которое моментально вызвало волну недовольства со стороны её поклонников. На пост обратило внимание издание "Дни.ру".

На видео телеведущая сидит в бикини за столом и старательно вылизывает тарелку. Закадровый мужской голос комментирует: "Вот она, настоящая Ольга Бузова". Девушке становится неловко, но потом она начинает громко смеяться.

— Ты прикалываешься? Ну вкусно если мне! Я блокадница, — говорит в ответ телеведущая.

Именно то, что Бузова отнесла себя к блокадницам, и вызвало ярость пользователей Сети. Подписчики телезвезды назвали такое упоминание "некрасивым" и обвинили девушку в том, что в ней нет "ничего святого":

— Я блокадница? Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!

— Надо же такое сморозить!

— Некрасиво, конечно, упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь!

Также многие отметили, что сама сцена выглядит неестественно. По мнению пользователей, Бузова слишком наигранно смеётся и фальшиво играет.

Ольга Бузова — певица, актриса, модельер, бывшая участница "Дома-2", которая теперь ведёт телестройку. Подробнее о биографии звезды российского шоу-бизнеса читайте на сайте uznayvse.ru.