Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолёта Шойгу над Балтикой

Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолёту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Инцидент произошёл над нейтральными водами Балтийского моря.

Самолёт с министром обороны следовал из Калининграда в Москву. Во время полёта его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота Су-27. В этот момент к борту Шойгу попытался приблизиться F-18, но российские самолёты оттеснили его.

В Калининграде Сергей Шойгу участвовал в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища.