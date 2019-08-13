Психолог объяснила, почему нельзя переучивать ребёнка-левшу

Попытки переучить ребёнка-левшу могут обернуться целым букетом различных заболеваний и нарушений психики. Об этом рассказала врач Московской службы психологической помощи Дарья Круть.
Психолог предупреждает, что переучивание может замедлить процесс развития ребёнка, осложнить адаптацию к школе, привести к серьёзным нарушениям здоровья. Кроме того, из-за давления ребёнок может стать раздражительным, капризным, потерять сон и аппетит.
— Нарушения эмоциональной сферы нередко сопровождаются другими осложнениями: заиканием, нервным тиком, энурезом, кожными заболеваниями, навязчивыми движениями и прочими нарушениями психики, — объяснила Круть агентству "Москва".
Международный день левши отмечается ежегодно 13 августа. Лайф рассказывал, чем левши отличаются от обычных людей.
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