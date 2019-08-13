Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски

Михаил предпочитает государственному языку "иностранный", но "репрессий" со стороны экс-лидера Незалежной нет.

Младший сын бывшего президента Украины Петра Порошенко признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке. Журналисты взяли комментарий Михаила во время митинга 12 августа у здания Государственного бюро расследований, куда отца вызвали на допрос.

18-летний юноша заверил СМИ, что отец не знает о его участии в акции. Михаил отметил, что просто захотел с друзьями поддержать отца. Однако журналисты обратили внимание не на его ответы, а на то, что он разговаривал по-русски. Они поинтересовались, как к этому относится Порошенко.

— Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски... Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я всё-таки пытался, — признался Михаил.

Он подчеркнул, что "украинский ближе к сердцу", но в его окружении большинство говорит по-русски.

Не все собравшиеся у ГБР в Киеве были настроены так же дружелюбно к Порошенко. Экс-лидера Незалежной после допроса попытались забросать яйцами.