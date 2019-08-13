Эксперт объяснил Лайфу, почему россияне идут на поводу у телефонных мошенников

Сказывается как неграмотность их жертв в современных технологиях, так и выдающиеся навыки преступников.

Эксперт в области безопасности Александр Власов объяснил, как мошенникам удаётся раз за разом обманывать россиян, легко выманивая у них пароли и коды к счетам и картам. Он считает, что злоумышленники, звонящие клиентам от имени банков, обладают развитыми навыками социальной инженерии. Они могут уверенным голосом внушать клиентам доверие и ищут всё новые способы увести деньги со счетов.

— Всё-таки на той стороне, которая пытается или выведать персональные данные, или с помощью различных систем вывести счета, сидят специально отобранные люди, которые могут внушать голосом... Те структуры, которые хотят получить доступ к нашим с вами деньгам, будут постоянно изобретать всё новые и новые ухищрения, чтобы с наших карт, с наших счетов увести эти деньги, — рассказывает эксперт.

Несмотря на развитие технологий и смартфоны, которыми можно управлять своими сбережениями, не все россияне понимают, что банковская карта — это такая же важная вещь, как и обычный кошелёк.

— Вот в этом вся проблема. С одной стороны, всё более изощренные методы, а с другой стороны, неграмотность владельцев карт, электронных кошельков и всего остального... Наше пожилое население, на которое и рассчитаны все эти методы, оно и Интернета не знает, картами пользоваться не умеет и смотрит только телевизор. Я не удивлюсь, что скоро через "Инстаграм" или "Фейсбук" появятся такие активные схемы, — добавляет Власов.

Автор экономического блога и YouTube-канала "Адские бабки" Александра Баязитова, как и Власов, уверена, что одна из причин успеха мошенников — это наивность пользователей. Ведь для того чтобы потерять деньги, нужно выполнить сразу серию действий и очень тяжело умудриться не начать задавать самому себе вопросы в этот момент:

клиенту звонит мошенник и от имени банка предлагает "сверить ОС мобильного устройства";

клиент добровольно устанавливает неизвестную ему программу Teamviewer;

даёт ключи от этой неизвестной программы неизвестному лицу;

даёт этой программе право доступа к мобильному банку (сам Teamviewer не может открыть его без Face ID или отпечатка пальца, или пароля);

лично видит в приходящих смс, как с его счёта снимаются деньги, и при этом молчит и чего-то ждёт;

кричит: "Меня обманули и обокрали".

О самом новом методе кражи денег через приложение Teamviewer Лайф сообщал сегодня ранее. Признак такого обмана: мошенники пытаются выяснить, какой операционной системой пользуется их жертва.