Вице-премьеру Италии грозит штраф в четверть миллиона евро за фото в Twitter

Согласно показаниям фотографа, Сальвини уже не раз публикует без разрешения его снимки.

Земельный суд во Франкфурте-на-Майне признал виновным премьер-министра и главу МВД Италии Маттео Сальвини в нарушении прав немецкого фотографа Фридхольда Улонска. Политик опубликовал фото его авторства в своём микроблоге в "Твиттере", сообщает газета Schwabisches Tagblatt.

Суд приговорил Сальвини к шести месяцам административного ареста или выплате штрафа до 250 тысяч евро.

Речь идёт о фото, на котором изображён машинист судна Sea Watch Зёрен Мое. Итальянский политик скачал снимок из Интернета и совместил с изображением капитана Каролы Ракете.

В самом посте Сальвини, который является противником неправительственных миссий по спасению мигрантов в море, иронизирует над членами экипажа Sea Watch.

Судно Sea Watch Каролы Ракете в июне доставило трёх мигрантов в итальянский порт. За это капитана поместили под домашний арест, позже она оказалась на свободе. Но ей всё ещё грозит 15 лет тюрьмы за пособничество незаконной миграции.

Согласно показаниям фотографа Улонска, Сальвини уже не раз публикует без разрешения его фотографии, которые сделаны для продвижения правозащитников из Sea Watch. Политик игнорировал предупреждения юристов, поэтому в этот раз дело решили довести до суда.

Ранее Лайф сообщал, что изменника поймали с поличным благодаря фото, попавшему к пользователям "Твиттера".