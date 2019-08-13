В Башкирии попытались убрать конкурента, заминировав калитку его дома

В результате взрыва мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован.

После взрыва около одного из частных домов Стерлитамака сотрудники СУ СКР по Башкортостану возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом". По версии следствия, хозяина дома пытались убить из-за его профессиональной деятельности. Однако мужчина 1947 года рождения выжил, с множественными травмами его доставили в ближайшую больницу.

— По версии следствия, покушение на жизнь пострадавшего произошло из-за его профессиональной деятельности. Установлено, что мужчина занимался установкой газового оборудования в частных домах и вступил в конфликт с конкурентами в этой сфере, — уточнили представители пресс-службы СУ СКР по Башкортостану.

Как добавили в ведомстве, содействие СКР в расследовании оказывают сотрудники МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. На место происшествия были привлечены сапёры, чтобы исключить возможность нахождения на территории участка других взрывных устройств.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео неудачного покушения в Ставрополе. Там местный житель решил отомстить своему бывшему коллеге из-за плохого отношения к себе и напал на мужчину с ножом. Однако пострадавшему удалось отбиться от преступника.