Мать-кукушка объяснила, почему бросила дочку в кафе под Краснодаром

Женщина пожаловалась на финансовые трудности и отсутствие помощи от отца малышки.

Четырёхлетнюю девочку, брошенную в одном из кафе Белореченска, отдали матери. По данным Лайфа, 35-летняя Лариса заявила, что оставила её после крупной ссоры с мужем-африканцем и из-за сложного финансового положения.

Избранником женщины оказался гражданин Республики Чад. От этого мужчины у россиянки двое маленьких детей.

— В связи с трудным материальным положением в настоящее время она не имеет финансовой возможности в полной мере обеспечить несовершеннолетних детей всем необходимым, отец финансовой помощи семье не оказывает, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Как ранее писал Лайф, женщина привела дочку в кафе и бросила, оставив записку с просьбой не отдавать её в детдом, а найти новых маму и папу.