Москвичам рассказали о погоде на этой неделе: дожди, грозы и шквалистый ветер

До 16 августа в столице сохранится тёплая погода, после чего столбики термометров пойдут вниз.

Погода в Москве на текущей неделе будет неустойчивой. К выходным ожидается похолодание. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Согласно прогнозу, сегодня вечером и ночью на город обрушатся дожди с грозами. Порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду. При этом температура воздуха будет в пределах нормы. Завтра ожидается 23–25 градусов тепла. Ночью велика вероятность ливней с грозами и ветром.

— Тёплая погода продержится до четверга, потом немного похолодает. Для августа это нормально, — рассказала синоптик телеканалу "360".

15 августа столбики термометров будут курсировать в пределах 21–23 градусов тепла. С 16 числа и до конца выходных ожидается 17–22 градуса, всё время будет идти небольшой дождь.

Ранее синоптики предупредили, что на Москву сегодня вечером может обрушиться до 13% месячной нормы осадков.