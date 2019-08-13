На Урале задержан подозреваемый в расстреле семьи — видео

По версии следствия, он готовил вооружённое нападение заранее. В это время жил в палатке.

Сотрудники уголовного розыска полиции нашли и задержали подозреваемого в расстреле членов семьи в собственном доме в одном из сёл Свердловской области. Как отмечают оперативники, под подозрение попал 35-летний младший брат убитого главы семейства.

Допрашивали его с помощью детектора лжи. Он показал возможность причастности мужчины к убийству.

— Также в ходе проведённых мероприятий найдены угнанная автомашина с ДНК задержанного и палатка, в которой, как пояснил сам фигурант дела, он находился незадолго до убийства, готовясь к преступлению. Указанная палатка осмотрена следователем СКР, и по следам, обнаруженным на ней, назначена соответствующая экспертиза, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как отметили следователи, под гнётом неопровержимых доказательств задержанный признал свою вину. Суд арестовал мужчину на время расследования дела.

Как сообщал Лайф, тела супружеской пары с огнестрельными ранениями нашли в их доме в селе Тимофеево. Также в доме находилась раненая дочь убитых 1998 года рождения. Девушку тогда экстренно доставили в одну из больниц Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц" и "Покушение на убийство"