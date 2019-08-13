Во Франции у 38 детей нашли очень много мышьяка в организме

Отравленные дети проживают в населённых пунктах, где раньше находилось крупнейшее месторождение этого химического элемента.

У 38 детей в возрасте до 11 лет из французских городов у долины реки Орбьель в организме обнаружили превышающие норму уровни мышьяка. Об этом сообщает радиостанция Radio France Internationale.

Отмечается, что отравленные дети проживают в населённых пунктах, где раньше находилось месторождение мышьяка, которое до 2004 года считалось крупнейшим в мире. В октябре прошлого года в этих регионах произошли сильные наводнения, местные жители считают, что опасные вещества распространились со свалок.

В населённых пунктах, расположенных вдоль реки Орбьель, с начала июля этого года систематически проводят проверки. Местные жители уже направили свои протесты президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Эдуару Филиппу. Они требуют принять срочные меры по борьбе с загрязнением.

Ранее учёные нашли связь между питьевой водой и раком. Там тоже речь шла об уровне содержания мышьяка.