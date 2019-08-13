Сбербанк объяснил свои крайне низкие ипотечные ставки в Чехии

В организации заявили о необходимости учитывать экономические показатели данного государства, включая уровень инфляции.

Размеры ипотечных ставок в чешском подразделении Сбербанка связаны с особенностями экономики этой страны. Об этом заявил первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис в "Фейсбуке".

Как пояснил топ-менеджер, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики. Низкие ставки по кредитам становятся возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе, где уровень инфляции гораздо ниже, чем в России. В связи с этим ставки Сбербанка по вкладам в России — до 6,3%, а в Чехии — до 1,8%, а ставки по ипотеке от 7,6% — в РФ и от 3,3% — в Чехии.

Ранее стало известно, что Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с господдержкой для многодетных семей до пяти процентов.