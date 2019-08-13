На Урале чиновник ударил в лицо пенсионера из-за шлагбаума во дворе — видео

Сотрудник местной администрации по неизвестной причине приехал демонтировать шлагбаум. На защиту конструкции встал пожилой охранник.

Жители одного из спальных районов Екатеринбурга сняли на видео момент нападения местного чиновника на пенсионера, пытавшегося отстоять общий шлагбаум на въезде во двор. Как рассказал Лайфу председатель местного ТСЖ Дмитрий Ширяй, главный специалист отдела по благоустройству и транспорту Александр Войтенко приехал к их дому с двумя неизвестными людьми и приступил к демонтажу конструкции, хотя не имел на это никакого права и документов. Появившемуся охраннику дома он не представлялся, лишь заявил, что якобы шлагбаум мешает проезду машин соседних домов.

— Они его (охранника. — Прим. Лайфа) несколько раз оскорбили нецензурно, порвали ему куртку. Он вырвал у них ключ, которым они пытались открутить, и выкинул в траву в надежде, что, пока они его ищут, приду я или группа оперативного реагирования. Но в ответ он получил по лицу от мужчины в костюме, — рассказал Лайфу Ширяй.

Как уточнил председатель ТСЖ, после этого он подошёл на место происшествия и отвёл чиновника в офис, где показал все разрешающие документы на шлагбаум.

— Он увидел, что всё в порядке, и уехал. Потом мы с Виктором (охранник. — Прим. Лайфа) поехали в полицию, написали заявление. При этом человек (чиновник. — Прим. Лайфа) отказывается извиняться и говорит, что действовал по указке руководства. Мы ещё написали обращение на имя главы города, — сообщил Дмитрий Ширяй.

Тем не менее, по словам председателя ТСЖ, сотрудник администрации не успокоился и стал названивать ему с угрозами, что всё равно уберёт шлагбаум. В итоге жильцы приняли решение самостоятельно демонтировать конструкцию на въезде во двор. В местной администрации сообщили, что пока разбираются в случившейся ситуации.

— Пока нечего особо комментировать, у нас проводится внутреннее служебное расследование, и до его завершения ничего не могу сказать. Сейчас все участники и свидетели пишут свои объяснения, что они видели и почему возникла такая ситуация. Смотрят также, насколько поведение соответствовало той ситуации и на сколько оно соответствовало нормам для муниципальных служащих. Пока не будет завершено это расследование, мы не можем сказать, виновен он или не виновен. Правильно или неправильно действовал, — заявили Лайфу в пресс-службе Администрации Екатеринбурга.

Как сообщал Лайф, ранее правоохранительные органы начали расследование в отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева. Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.