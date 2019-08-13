В магазине на Ямале нашли "золотые" яблоки по 1000 рублей за килограмм

В гипермаркете торговой сети "Монетка" в Новом Уренгое обнаружили яблоки по баснословным ценам —1000 рублей за килограмм. Находку сделал местный житель, который купил перцы, а в чеке обнаружил, что вместо овощей ему пробили фрукты за немаленькую сумму.

— В "Монетке" появился новый сорт зелёного перца "Яблоки Симиренко" по баснословной цене — 1000 рублей за килограмм, — приводятся слова местного жителя в группе "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" во "ВКонтакте".

Меж тем пользователи Сети призвали автора поста в следующий раз проверять чек, не отходя от кассы.

По последним данным Росстата, один килограмм яблок в Ямало-Ненецком автономном округе в среднем стоит 135,68 рубля.